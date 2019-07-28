نائب وزير التخطيط يلتقي عدداً من مدراء القُطُر وممثلي المنظمات الدولية

اجتمع نائب وزير التخطيط والتعاون الدولي الدكتور نزار باصهيب، اليوم، في العاصمة المؤقتة عدن، بعدد من المدراء القُطريين وممثلي المنظمات الدولية العاملة في المجالات التنموية والإنسانية في اليمن.

واكد نائب وزير التخطيط خلال لقائه الممثل المقيم لمنظمة "الفاو" الدكتور حسين جادين ومساعده الدكتور محمد سلام، على اهمية تحسن الوضع الغذائي والمعيشي في اليمن.

كما تم مناقشة الترتيبات الخاصة بإقامة ورشة عمل حول مشروع الأمن الغذائي، في عدن، يوم الثلاثاء القادم، وكذا مناقشة مستوى تنفيذ مشاريع المنظمة وتقديم وزارة التخطيط التسهيلات اللازمة لتنفيذ البرامج الإنسانية والتنموية المختلفة بعدد من محافظات الجمهورية.

وبحث نائب وزير التخطيط الدكتور باصهيب، مع مدير منظمة اليونيسيف في عدن شارلز نزوكي، آلية تنسيق التعاون المشترك بين الجانبين، وتنفيذ المنظمة برامجها ومشاريعها بمختلف المجالات وفقاً لخطة الاحتياجات بعدد من المحافظات.

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كما بحث الدكتور باصهيب، مع المديرة القُطرية لمنظمة زوا الدولية كورين فيردولد، تنفيذ المنظمة مشاريعها بمجال المياه في القبيطة بمحافظة لحج ومحافظة شبوة، وبحث أيضاً مع مديرة منظمة رعاية الطفولة بمحافظتي عدن ولحج نور حسنين، ومديرة برامج الصحة الدكتورة جوهرة عبدالمجيد والمسؤول الأمني بالمنظمة عمار فارس، تنفيذ مشاريع المنظمة بمجال المياه في محافظة الضالع.

وأكد الدكتور باصهيب، على ضرورة الاهتمام بتنفيذ مشاريع إستراتيجية وذات ديمومة في مجال المياه لضمان استفادة السكان في المناطق التي تعاني من شحة توفر المياه وتوفير المياه لهم وتخفيف معاناتهم.

وناقش نائب وزير التخطيط، مع منسق منظمة ماري ستوبس بالمحافظات الجنوبية الدكتور محمد الحامد، تعزيز التعاون بين المنظمة والوزارة، ورفع وتيرة نشاط المنظمة من أجل تنفيذ المشاريع بعدد من المجالات في مختلف محافظات الجمهورية.

كما وقع نائب وزير التخطيط الدكتور نزار باصهيب، الاتفاقية الأساسية، مع مدير عام الاتحاد العالمي لحماية الطفولة في اليمن عبدالحميد الكبي، وقضت الاتفاقية بافتتاح مكتب للاتحاد في العاصمة المؤقتة عدن، للبدء بتنفيذ البرامج والمشاريع بمجالات الطفولة والتعليم والصحة والحماية.