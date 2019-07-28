قال نائب الرئيس ورئيس الوزراء الأسبق، خالد بحاح، اليوم الأحد، إن "القضية الجنوبية هي قضية وطنية".
وبين بحاح في منشور مقتضب على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" - رصده "الخليج 365" - "القضية لا تعادي أحد وإنما تنشد العدالة والمساواة، وهي بحاجة إلى إلتفاف الجميع ومشاركتهم وتقديم رُؤاهم".
واختتم" إنها قضية شعب ووطن، لا أفراد أو جماعات ".
كانت هذه تفاصيل خبر بحاح: القضية الجنوبية لا تعادي أحد وإنما تنشد العدالة والمساواة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.