بحاح: القضية الجنوبية لا تعادي أحد وإنما تنشد العدالة والمساواة

قال نائب الرئيس ورئيس الوزراء الأسبق، خالد بحاح، اليوم الأحد، إن "القضية الجنوبية هي قضية وطنية".

وبين بحاح في منشور مقتضب على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" - رصده "الخليج 365" - "القضية لا تعادي أحد وإنما تنشد العدالة والمساواة، وهي بحاجة إلى إلتفاف الجميع ومشاركتهم وتقديم رُؤاهم".

واختتم" إنها قضية شعب ووطن، لا أفراد أو جماعات ".