جامعة العرب تنظم فعالية للتعريف بالتخصصات والأقسام بكلية الطب بالمكلا

نظمت جامعة العرب فعالية اليوم المفتوح بمبنى كلية الطب والعلوم الصحية بمدينة المكلا للطلاب الخريجين من الثانوية العامة والشباب لتعريفهم بالأقسام والتخصصات العلمية التي تضمها كليات الجامعة وكذلك المعامل والتجهيزات الحديثة لكلية الطب والعلوم الصحية وشملت الفعالية أنشطة متنوعة للطلاب تم خلالها عرض البرامج الدراسية والأنشطة الطلابية لجامعة العرب وكلياتها.

من جانبه قدم الأستاذ الدكتور أبوبكر حسين علاء الدين راسم عميد كلية الطب والعلوم الصحية نبذه مختصرة عن التخصصات التي تضمها كلية الطب في مجال الطب البشري والصيدلة والمختبرات وطب الأسنان.

مشيراً إلى أن جامعة العرب لديها معامل ومختبرات تطبيقية حديثة يتم فيها تدريب الطلاب على صناعة الأسنان المتحركة القابلة للوضع داخل الفم وإخراجها وتنظيفها بالإضافة اعطائهم نبذة تعريفية حول معامل وعيادات قسم طب الأسنان بكلية الطب والعلوم الصحية بجامعة العرب.

بعد ذلك، قام الطلاب الحاضرين لفعالية اليوم المفتوح بمعية عميد كلية الطب والعلوم الصحية والأساتذة بزيارة استطلاعية تعريفية للمعامل والمختبرات تعرفوا خلالها عن كثب على كيفية ربط الجوانب التعليمية النظرية بالجوانب التطبيقية بالمختبرات حيث يقوم الطلاب بالتدريب العملي داخل المختبرات تحت أشراف أساتذة متخصصين بالكلية.

وتهدف جامعة العرب إلى تخريج طلاب ذو كفاءات لمية متميزة ومؤهلة للاندماج في سوق العمل وتوفير بيئة محفزة لمنتسبي الجامعة وإجراء البحوث العلمية لتعزيز المعرفة وخدمة المجتمع وكذا تحقيق معايير الجودة للوصول إلى الاعتماد الأكاديمي وحوكمة العمل المؤسسي الجامعي والعمل على بناء شراكات مع القطاع الحكومي والخاص محلياً ودولياً.