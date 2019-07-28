توجيه وعلاقات الداخلية يتفقدان سير عمل لجان البصمة بمعسكرات الأمن الخاص

بتوجيهات معالي نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية المهندس أحمد الميسري، تفقد مدير عام إدارة التوجيه المعنوي والعلاقات العامة بوزارة الداخلية العميد عبدالقوي باعش و معه نائب مدير شؤون الأفراد بالوزارة العقيد خالد مقيلب اليوم، سير عمل لجان البصمة في معسكر قوات الأمن الخاصة "القيادة "و معسكر القوات الخاصة فرع عدن .

وخلال زيارتهما التفقدية ، استمعا من رئيسة لجنة البصمة في معسكر القوات الخاصة "القيادة " العقيد نوري نبيل ، إلى شرح مفصل حول طبيعة العمل المنجز منذ تدشين مهام اللجنة في عملية نقل البيانات التفصيلية لمنتسبي المعسكر والإجراءات المتبعة في هذا الجانب والتسهيلات المقدمة من قائد المعسكر اللواء فضل باعش , مشيدين بآلية عمل اللجنة والدور الذي تؤديه وسرعة ما تم إنجازه في وقت سريع من بدء عمل اللجنة بالمعسكر .

كما التقى العميد باعش والعقيد مقيلب ، بقائد قوات الأمن الخاص فرع عدن العميد ناصر سريع العمبوري، الذي اطلعهما على أداء منتسبي القوات الخاصة والجاهزية التي يتمتع بها افراد المعسكر وتطلعاتهم، حيث ثمن العميد العمبوري زيارة قيادة الوزارة للمعسكر، موكداً الاستعداد التام وبذل المزيد من الجهود في تعزيز الأمن والاستقرار وتثبيت السكينة العامة بعموم المحافظات المحررة .

من جانبه، اشاد العميد باعش ,بمستوى اليقظة الأمنية التي تتمتع بها القوات الخاصة في مختلف المواقع، موكداً أهمية تكاثف الجهود الأمنية والمساهمة الفاعلة في أنجاح عمل للجان البصمة لما من شانه الارتقاء بالعمل المؤسسي الأمني لخدمة المواطن والوطن.