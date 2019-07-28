الحوثري يطلع على تنفيذ البرنامج الصيفي الذي تموله المنظمة الالمانية GIZ بالمكلا

اطلع المدير العام لمكتب وزارة التعليم الفني والتدريب المهني بساحل حضرموت عبدالباقي الحوثري على سير تنفيذ البرنامج الصيفي الذي تموله المنظمة الالمانية GIZ ويحث الشباب على الاستفادة من الخبرات بالمكلا.

وتفقد الحوثري بمعية المدير التنفيذي لمؤسسة حضرموت للاختراع والتقدم العلمي أنيس عوض باجبير وعميد كلية الطب والعلوم الصحية بجامعة العرب أبوبكر راسم البرنامج التدريبي الصيفي الذي تنفذه مؤسسة الاختراع باشراف مكتب التعليم الفني والتدريب المهني بتمويل المنظمة الالمانية GIZ الذي يستهدف ٢٠٠ طالب وطالبة من طلاب الثانوية ويشمل البرنامج عدد من الدورات التدريبية في مجال المهني والتوجية المهني والمهارات الحياتية ويستمر على مدى ٣١ يوما فعليا وخلال للزيارة دعا الحوثري الطلاب المشاركون بالبرنامج إلى الاستفادة من خبرات المدربين واكتساب المهارات المهنية والعملية حاثهم على ضرورة ان يخرجوا من البرنامج الصيفي ولديهم الكثير من المهارات المتنوعة التي تفيدهم في المستقبل وكذلك تساعدهم في اختيار مجالاتهم ما بعد الثانوية متمنيا لهم التوفيق والنجاح في حياتهم المستقبلية القادمة .

من جهته استعرض المدير التنفيذي لمؤسسة حضرموت للاختراع والتقدم العلمي الأستاذ أنيس باجبير بعض الدورات التدريبية التي اخذها الطلاب المشاركون بالبرنامج مشيرا إلى ان المؤسسة تعمل على تقييم بشكل يومي مستمر لمعرفة مدى استيعاب الطلاب للمهارات والمعلومات لكل دورة تدريبية داعيا الطلاب إلى الاستفادة من مخرجات البرنامج الصيفي الذي سيكون له دورا ايجابيا فعال في تحديد اتجاهات الطلاب ما بعد الثانوية العامة نحو الاتجاه للمجالات الجامعية او الاتجاه نحو التعليم الفني والتدريب المهني شاكرا كل الجهات المساهمة في انجاح فعاليات البرنامج الصيفي المنظمة الالمانية GIZ على تمويلها للبرنامج الصيفي في حضرموت لأول مرة متمنيا منهم ان يستمروا في دعم البرنامج لطلاب حضرموت سنويا .

رافقهم خلال الزيارة كل من / الأستاذ خالد بن طرش مدير العلاقات العامة بمكتب وزارة التعليم الفني والتدريب المهني .