اغتيال مواطن في سيئون برصاص مجهولين

اغتال مسلحون مجهولون، اليوم الأحد، مواطنا في مدينة سيئون التابعة لمحافظة حضرموت، جنوب شرق البلاد.

وأفاد شهود عيان، بأن ن مسلحين مجهولين أطلقوا النار على سيارة هايلوكس يستقلها مواطن يدعى باتيس بجانب محطة فلهوم وأردوه قتيلاً في الحال فيما فر الجناة كالعادة لجهة غير معلومة وتم اخذ الجثة لمستشفى سيئون العام.

حيث عادت الاغتيالات واستهداف المواطنين المدنيين وسط المدن في ظل غياب تام للسلطات الأمنية بتأمين وادي حضرموت والقبض على الجناة وتسجل جميع القضايا ضد مجهول.