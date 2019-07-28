مراسلنا.. وفاة شاب وطفلان غرقاً بمياه السيول في وادي عين غرب شبوة (أسماء وصور)

توفي شاب وطفلان مساء أمس السبت وفجر اليوم الأحد في حالات غرقة متفرقة في مياه السيول بوادي عين غرب محافظة شبوة.

وقال مراسل "الخليج 365" ان مياه السيول المتدفقة بشكل كبير مع وادي عين غرب محافظة شبوة تسببت في غرق شاب وطفلين من أبناء مديرية حريب جنوب شرق محافظة مأرب.

وأكد المراسل ان الطفل صالح ناصر نعيجان الطهيفي من أبناء قرية شديقة مديرية حريب غرق في مياه السيول المتدفقة مع وادي عين إلى الأراضي الزراعية في مناطق الحيال وشديقة والهوش شمال حريب.

وأضاف المراسل ان الشاب عبدالله أحمد الراعبي والطفل محمد عبدالله الفقيه مهدي من أبناء مدينة حريب، توفياً غرقاً بمياه السيول المتدفقة مع وادي عين شرق مدينة حريب.