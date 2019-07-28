تجدد الوقفة الاحتجاجية بالمكلا للمطالبة برحيل وزير مخرجات الحوار

تواصلت لليوم الثاني على التوالي ، الوقفة الاحتجاجية المطالبة برحيل وزير مخرجات الحوار الوطني ياسر الرعيني.

وبحسب مصادر "الخليج 365"، تجمهر عدد من المناضلين ورموز الثورة الجنوبية ومواطنين من مدن المكلا والغيل والشحر ، أمام مبنى فندق رمادة بالمكلا، بعدما تأكد لهم عدم مغادرة الوزير ياسر الرعيني ، وزير مخرجات الحوار اليمني ، لحضرموت ، حتى وقت متأخر من مساء الأمس ، مخالفا للوعد الذي قطعه ، في الصباح ، للمعترضين على زيارته ، وتنفيذه لفعاليات تروج لمخرجات الحوار.

وذكرت المصادر، أنه "تم إنهاء الوقفة ، بعد أن تبين للمشاركين فيها مغادرة الرعيني للفندق إلى مكان مجهول، فيما تشير معلومات إلى مغادرته المكلا فجر اليوم الأحد".