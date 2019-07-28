قطاع التدريب والتأهيل بالداخلية ينظم دورة في مجال حراسة المنشآت

برعاية نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية المهندس أحمد الميسري ،نظم قطاع التدريب والتأهيل بوزارة الداخلية في العاصمة المؤقتة عدن، اليوم، الدورة التدريبية الأولى في مجال حراسة المنشآت وحماية الشخصيات .

وتهدف الدورة التي يشارك فيها/ 30 / متدرب وتستمر خلال الفترة من "28 يوليو حتى 1 أغسطس " إلى إكساب المشاركين معارف ومهارات أمنية خاصة بأمن وحراسة المنشات والشخصيات.

وفي افتتاح الدورة، رحب مدير عام التدريب والتأهيل بالوزارة العميد عبدالكريم النوم، بالحاضرين، مثمناً الجهود الذي تبذلها قيادة وزارة الداخلية ممثلة بمعالي وزير الداخلية المهندس أحمد الميسري في تنفيذ البرامج التدريبية والتأهيلية الهادفة تطوير قدرات منتسبي وزارة الداخلية وكذا دعم نشاط قطاع التدريب والتأهيل في عدة مجالات .

وقال : تعد هذه الدورة من أهم الدورات لتأهيل وبناء قدرات الفرد في الجانب الأمني وعلوم القانون و التوعوية التي تشمل على عدد من الموضوعات في مجال منظومة مراقبة الكاميرات وطريقة الاتصال إلى جانب عدد من المحاور ذات الصلة.

حضر افتتاح مدير عام المنشآت العميد حاميم المغلس ونائب مدير عام المنشآت ومشرف الدورة الدكتور حسين الفريدي .