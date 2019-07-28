الحوثية تجبر أهالي مناطق قعطبة بالضالع على دفع الأموال أو رفد جبهاتها بالمقاتلين

أقدمت المليشيات الحوثية مؤخراً على إلزام أهالي المناطق التي لازالت تحت سيطرتها شمال غرب مديرية قعطبة (الفاخر و العود وما حولها) على دفع مبالغ مالية أو رفد جبهاتها في الزبيريات وشمال حجر بالمقاتلين.

مصادر خاصة من مدينة الفاخر تحدثت أن المليشيات الحوثية أصدرت أوامرها الصارمة بإلزام كل أسرة دفع مبلغ وقدرة 100000 ريال يمني، وإن لم تستطع الأسرة توفير المبلغ فعليها أرسال أحد أفرادها للقتال في صفوف المليشيات الحوثية في الجبهات.

وأضافت المصادر أن هذا الإجراء أقدمت عليه المليشيات الحوثية مؤخراً بعد تقدم قوات المقاومة الجنوبية باتجاه الزبيريات، وإن أغلب الأسر حاولت اخفاء أولادها خصوصاً من هم من فئة الشباب والمراهقين بعيداً عن أنظار المليشيات، والبعض من هذه الأسر أرسلتهم باتجاه مدينة قعطبة والمناطق المحررة الأخرى خوفا من التجنيد الإجباري التي تفرضه مليشيات الحوثي عليهم.

ويرى مراقبون أن هذه الإجراءات تدل بأن مليشيات الحوثي تعاني من شح كبير في صفوف مقاتليها وتواجه صعوبة كبيرة في رفد جبهاتها بالمقاتلين، وتوحي مثل هذه الخطوة أن أعداد كبيرة من عناصرها قد لقوا مصرعهم، الأمر الذي أحدث فجوة وفراغ كبير في الجبهة، فهي بذلك تحاول جاهدة تعويض وسد هذا الفراغ.