نجاح بئر منطقة الوادي بحصوين المهرة بتمويل من البرنامج السعودي

أعلن مكتب الهيئة العامة لمشاريع مياه الريف بمحافظة المهرة اليوم السبت عن إنجاز بئر ارتواز جديد بمنطقة الوادي بمديرية حصوين ، حيث تم الضخ التجريبي للبئر بنجاح تحت إشراف الفنيين بالمكتب ، ويصل عمق البئر إلى (131) متر وبطاقة انتاجية (6) لترات في الثانية الواحدة وبتمويل من البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن بالمحافظة.

ووفق متابعة "الخليج 365"، أوضح مدير عام مكتب الهيئة العامة لمشاريع مياه الريف بمحافظة المهرة الأستاذ يوسف بن محيسن أن إنجاز هذا البئر يأتي ضمن خطط المكتب لتوفير مياه الشرب النقية للمواطنين في عموم مديريات المحافظة وتنفيذأ لتوجيهات المحافظ الشيخ راجح باكريت، وكثمرة للاهتمام والدعم الذي يقدمه الأخ المحافظ والأشقاء في التحالف العربي.

ونوه بأنه سيستفيد من هذا البئر أهالي منطقة الوادي والمناطق المجاورة وستساهم في توفير مياه الشرب والتخفيف من المعاناة.

وقدم بن محيسن شكره للأشقاء في البرنامج السعودي على دعمهم لمشاريع مياه الريف وجهودهم الملموسة لخدمة المهرة خاصة في مجال المياه، مثمناً الدعم اللامحدود للسلطة المحلية لتسيير عمل المكتب وتنفيذ كثير من مشاريع المياه خاصة لسكان المناطق الريفية، مؤكداً على دقة العمل والتنفيذ لمشاريع الآبار.