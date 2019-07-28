الارشيف / اخبار الخليج / اخبار اليمن

محور آزال يحبط محاولة تسلل للمليشيا في صعدة ويوقع قتلى بصفوفها

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

تمكنت وحدات عسكرية تابعة لألوية محور آزال من إحباط محاولة تسلل فاشلة نفذتها مليشيا الحوثي الانقلابية اليوم الأحد في مديرية باقم بمحافظة صعدة شمال البلاد.

وقال مصدر عسكري ان قوات الجيش بمحور آزال، تمكنت اليوم الأحد، من إحباط عملية تسلل للمليشيا الحوثي شرق مديرية باقم بمحافظة صعدة.

وأكد المصدر ان عملية التصدي أسفرت عن مقتل وجرح العشرات من عناصر المليشيا وكبدتهم خسائر كبيرة في العدة والعتاد.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر محور آزال يحبط محاولة تسلل للمليشيا في صعدة ويوقع قتلى بصفوفها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا