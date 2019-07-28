محور آزال يحبط محاولة تسلل للمليشيا في صعدة ويوقع قتلى بصفوفها

تمكنت وحدات عسكرية تابعة لألوية محور آزال من إحباط محاولة تسلل فاشلة نفذتها مليشيا الحوثي الانقلابية اليوم الأحد في مديرية باقم بمحافظة صعدة شمال البلاد.

وقال مصدر عسكري ان قوات الجيش بمحور آزال، تمكنت اليوم الأحد، من إحباط عملية تسلل للمليشيا الحوثي شرق مديرية باقم بمحافظة صعدة.

وأكد المصدر ان عملية التصدي أسفرت عن مقتل وجرح العشرات من عناصر المليشيا وكبدتهم خسائر كبيرة في العدة والعتاد.