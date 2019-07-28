شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد بالـ"فيديو"معارك طاحنة في شارع الخمسين في الحديدة .. وسحق عشرات المسلحين في عملية نوعية ومفاجئة والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - واصلت مليشيا الحوثي، ذراع إيران في اليمن، الليلة الماضية وفي وقت مبكر فجر اليوم الجمعة، الخروقات التصعيدية داخل مدينة الحديدة بالقصف والاستهداف على الأحياء المحررة ومواقع المقاومة المشتركة التي أحبطت فجر الخميس هجوماً ومحاولة تقدم باتجاه مستشفى 22 مايو وشارع الخمسين وكسرت محاولة مشابهة جهة مدينة التحيتا، بينما تكثف القصف على منطقة الجبلية والاستهداف من مثلت العدين على مدينة حيس.

وتعرضت الأحياء السكنية المحررة بمدينة الحديدة للاستهداف بالقذائف والأسلحة الرشاشة وسلاح القناصة خلال الساعات الماضية، غداة سحق قوات المقاومة المشتركة، هجوما واسعا داخل مدينة الحديدة، يعد الأعنف منذ آخر اجتماع للجنة تنسيق إعادة الانتشار، وحاولت اختراق دفاعات المقاومة في خطوط التماس بشارع الخمسين تحت غطاء ناري مكثف ولكن دون جدوى.

مصادر محلية أشارت إلى تحركات للحوثيين (عقب المعركة) رُصدت حول أنفاق في أحياء 7 يوليو طاولتها نيران مدفعية المقاومة المشتركة ويعتقد أن عددا كبيرا من عناصر المليشيا قتل داخلها.

وكان مصدر عسكري بالقوات المشتركة أكد أن مجمل التحركات الحوثية تحت الرصد الدقيق وفي متناول يد المقاومة المشتركة.

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ووفقاً لمصدر عسكري، انطلق الهجوم من جهة معسكر الدفاع الساحلي صوب مستشفى 22 مايو والأحياء السكنية المجاورة بهدف احتلالها، وانتهى خلال ساعة بالفشل الذريع وخسائر فادحة على أيدي أبطال القوات المشتركة.

وأوضح الإعلام العسكري أن وحدات الاستطلاع رصدت تحركات المليشيا الحوثية واستعداداتها للهجوم منذ وصول تعزيزات على متن 6 أطقم من حي أمين مقبل إلى حي 7 يوليو وانتشارها قبيل الهجوم في أنفاق مستحدثة ومبانٍ سكنية في محيط معسكر الدفاع الساحلي.

وكانت ميليشيا الحوثي، قد قصفت مقر الفريق الحكومي في لجنة إعادة الانتشار، وشنت هجمات عدة على أحياء سكنية محررة داخل مدينة الحديدة، وكذا على مدينتي حيس والتحيتا جنوبي المحافظة.

وقتل وأصيب عدد من عناصر المليشيا الحوثية بنيران القوات المشتركة التي أحبطت محاولة تقدم باتجاه مدينة التحيتا، مركز المديرية.

وفي وقت سابق قالت القوات المشتركة، إن تحركات المليشيات على أكثر من محور ورفع وتيرة التصعيد في منطقة الجاح- بيت الفقيه موعودة بالمزيد من المقابر لعناصرها في رمال ومزارع المنطقة الاستراتيجية جنوب مدينة الحديدة.

إلى هذا كثفت المليشيات الحوثية الاستهداف بالأسلحة القناصة على الأحياء السكنية داخل مدينة حيس مركز المديرية في جنوب الحديدة من الجهة الشمالية - مثلث العدين، مساء الخميس، وفقا للإعلام العسكري للمقاومة المشتركة.

ونهار الخميس شنت مليشيات الحوثي، ذراع إيران في اليمن، قصفاً عنيفاً على مواقع القوات المشتركة شمال مدينة حيس بشكل مكثف واستخدمت القذائف المدفعية الثقيلة والأسلحة المختلفة.