حكومة المرتزقة توافق على تأجير الاراضي اليمنية للسعودية

جدة - بواسطة احمد عبدالرحمن - الخليج 365 – الرياض

يواصل قادة المرتزقة في الرياض التفريط في اعراضهم وارضهم من خلال الاتفاق مع السعودية على تأجير الاراضي اليمنية لصالح المملكة.

وقالت مصادر مطلعة أن اجتماع تم في الرياض خلال الأيام الماضية، ضم كلا من رئيس حكومة المرتزقة معين عبدالملك ونائبه وزير الداخليه أحمد الميسري ورئيس برلمان المرتزقة سلطان البركاني ومستشار الفار هادي “رشاد العليمي” ، عقد مع ممثلين عن الديوان الملكي.

وقالت المصادر أن الاجتماع افضى الى اتفاق يقضي بتنازل المرتزقة عن عدد من المحافظات والمناطق اليمنية مقابل مبالغ مالية تدفع لحكومة المرتزقة فضلاً عن الوديعة السعودية.وذكرت المصادر أن البركاني يستعد لطرح هذا المشروع خلال إجتماع برلمان المرتزقة القادم، عقب عيد الأضحى .