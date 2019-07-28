شكرا لقرائتكم خبر عن الحوثي المتمرد يدخل الحزن على الملك سلمان وولي عهده .. وهذا ما حدث وأوجع السعوديين والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أكدت السعودية، مقتل أحد جنودها على الحدود الجنوبية مع اليمن، وذلك بعد إعلان الحوثيين مقتل جنود سعوديين باشتباكات على الحدود.

جاء ذلك وفق وكالة الأنباء السعودية (واس)، التي أوردت أن الملك سلمان بن عبد العزيز، وولي عهده محمد بن سلمان، قدما الجمعة، تعازيهما لأسرة جندي أول يحي بن محمد هادي آل مجدوع.

قد يهمك ايضاً:

- من الحد الجنوبي : الحوثي المتمرد يدخل الحزن على الملك سلمان وولي عهده .. وهذا ما حدث وأوجع السعوديين

- ورد الآن : وفاة زوجة أمير قطر بطريقة مروعة والحزن يعم المدن القطرية (صور)

- شاهد : هذا ما يحدث الآن في ‘‘مطار أبها’’ السعودي بعد استهدافه بعشرات الضربات الحوثية .. صور ‘‘صـادمة‘‘



- عاجل : السعودية تشهد الآن حدث مزلزل يهز المملكة .. و‘‘ابن سلمان‘‘ يناشد بتدخل دولي عاجل لوقف الكارثة وإنقاذ والده.. ماذا يحدث؟ (صورة)



Advertisements

- الفنانة حبيبة القصبي بطلة مسلسل ’’العاصوف’’ تُشعل ضجة عارمة تجتاح مواقع التواصل برقصها على العمود بطريقة غير لائقة!! (فيديو)

- مفاجأة صدمت كل الإماراتيين .. مصير مؤلم للداعية الإماراتي ‘‘وسيم يوسف’’ بعد تغريدة مثيرة .. شاهد ماذا قال فيها؟



- ”مجتهد” يفجر مفاجأة مدوية ويكشف موعد تنازل ”الملك سلمان” لنجله ”محمد” ويشير لمفاجأة رؤية 2030

- وأخيرا : ترامب يهاجم ’’قطر وتركيا’’ ويتعهد بفرض عقوبات صارمة .. و ’’ابن سلمان’’ يطير من الفرح (تفاصيل)





- عاجل : ملك الأردن يباغت حاكم دبي بضربة قاضية ويبدأ أول تحرك فعلي.. وبيان ’’عاجل’’ للديوان الملكي بشأن الأميرة هيا



وأكدت الوكالة أن الجندي "قتل أثناء أدائه واجبه على الحد الجنوبي، في منطقة نجران".

فيما لم تحدد الوكالة توقيتا للواقعة، إلا أنه في وقت سابق الجمعة، أعلنت جماعة الحوثي أن جنودا سعوديين قتلوا (لم تحدد عددهم) أثناء محاولة تسللهم بمنطقة أبواب الحديد، في محافظة صعدة، شمالي اليمن، المحاذية للسعودية.

وبدوره أعلن التحالف العربي بقيادة السعودية في اليمن، الجمعة، اعتراض وإسقاط طائرة بدون طيار (مسيّرة) أطلقها الحوثيون باتجاه مدينة جازان".



وأضاف أن "كل محاولات المليشيا العدائية سيكون مصيرها الفشل".