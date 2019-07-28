شكرا لقرائتكم خبر عن السيول تحول العاصمة صنعاء الى برك ومستنقعات والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - تتسبب السيول في العاصمة صنعاء بإعاقة حركة السير للمواطنيين والسيارات، بسبب انسداد شبكة الصرف الصحي بالقمامة والأتربة، والتي لم تعد سلطات الحوثي الإنقلابية تعيرها أي أهتمام، مما جعل العاصمة تتحول بركة مائية ومستنقعات.

وقال سكان محليون “للمشهد اليمني”” أن مليشيات الحوثي الإنقلابية لا تهتم بتصريف مياة السيول ولا تهتم بنظافة المدينة، ولأنها تنهب رواتب وحقوق موظفي النظافة فإن هذا الإهمال طبيعي من قبل عمال النظافة ويتسبب في تحويل المدينة بركة لمياة الامطار،

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وأضاف السكان: أن مليشيات الحوثي ومنذ سيطرتها على العاصمة صنعاء لم تعمل صيانة للصرف الصحي وتنظيفها، وأن هذه المليشيات لا تفكر سو في سلب وإستغلال المصالح العامة والخاصة لخدمتها فقط.

ويذكر أن أسباب هذه الكوارث تتكرر في موسم الامطار ومنذ خمس سنوات، ولم تفكر المليشيات الحوثية في تنظيف وتسليك وصيانة للمجاري ولو لمرة.