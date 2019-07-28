تراند اليوم : صادم : عريس ينهي حياة عروسته بعد 24 ساعة من الزفاف بطريقة مرعبة .. وعند دخول والدها كانت المفاجأة .. شاهد

شكرا لقرائتكم ومتابعتكم واهتمامكم بخبر عن صادم : عريس ينهي حياة عروسته بعد 24 ساعة من الزفاف بطريقة مرعبة .. وعند دخول والدها كانت المفاجأة .. شاهد والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبدالله التهامي - أقدم زوج مصري على قتل عروسه بعد 24 ساعة فقط على زفافهما، في إحدى قرى مركز الباجور بمحافظة المنوفية، شمال غرب القاهرة.
وقال والد العروس القتيلة، والتي تبلغ من العمر 19 عامًا، إنّ ”حفل زفاف ابنته كان أمس الجمعة، وفي صباح اليوم السبت، ذهب شقيقها لرؤيتها والاطمئنان عليها، لكنه وجدها غارقة في دمائها، ولم يعثر على زوجها“.
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ونقلت قوات الأمن الجثمان، وجاري البحث عن الزوج الهارب، والذي تؤكد تحريات المباحث أنه القاتل، خاصة بعد سؤال جيرانهما.
يذكر أن مصر شهدت اليوم أكثر من حالة قتل أسري، حيث أقدم زوج على إلقاء نفسه من شرفة منزله لخلافه مع زوجته، كما قام زوج آخر بقتل زوجته بسبب إدمانه للمخدرات.
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