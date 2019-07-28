حقوق الانسان في الجوف يقيم معرض صور جرائم الحوثي بالمحافظة

أقام مكتب وزارة حقوق الإنسان ومنظمة الجوف للحريات بمحافظة الجوف، اليوم، معرض صور لانتهاكات وجرائم مليشيا الحوثي بحق المدنيين في المحافظة.

واشار مدير مكتب حقوق الإنسان بالمحافظة عبد الهادي العصار ، الى إن معرض الصور يعد الأول من نوعه في المحافظة ويهدف إلى كشف جرائم المليشيا وانتهاكاتها بحق الأبرياء المدنيين بالمحافظة..لافتاًُ الى أن محافظة الجوف تعد من الأسوأ حالا بين محافظات الجمهورية من حيث تزايد الانتهاكات وتفاقم الوضع الإنساني.

واوضح العصار بان إجمالي انتهاكات الالغام التي زرعتها المليشيا في المحافظة وصلت الى ما يقارب الألف حالة اضافه إلى الآف الانتهاكات بحق الطفولة والنساء وكذا الممتلكات العامة والخاصة.

من جانبه ناشد مدير منظمة الجوف للحريات مطلق صوفة المنظمات الدولية والمحلية وكافة المعنيين بحقوق الإنسان الى تحمل المسؤولية تجاه الوضع الإنساني المتفاقم بالجوف جراء الانتهاكات التي ترتكبها المليشيا الحوثية..داعيا إلى ممارسه مزيداً من الضغوطات على المليشيا لاحترام قواعد القانون الدولي لحقوق الإنسان.