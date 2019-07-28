المليشيات تكثف عمليات القصف على "المشتركة" في حيس جنوب الحديدة

كثفت مليشيات الحوثي المدعومة من إيران قصفها بالأسلحة الثقيلة والمتوسطة على مواقع القوات المشتركة في مديرية حيس جنوب محافظة الحديدة.

وأفاد مصدر عسكري ميداني عن قيام مسلحي المليشيا المتمركزين على تخوم مدينة حيس بشن عمليات قصف بمدافع الهاون الثقيل من عيار 120 وعيار 82 حيث سقطت عدة مقذوفات بالقرب من مواقع تتمركز بها القوات المشتركة.

وبحسب المصدر فان المليشيات صوبت أسلحتها المتوسطة نحو مواقع القوات في المديرية من عيار 14.5 وعيار 12.7 وبنفس الوتيرة المتصاعدة منذ أيام.

ويأتي هذا التصعيد بعد دفع المليشيات بتعزيزات نحو مناطق متاخمة للمديرية الواقعة جنوبي الحديدة والحدودية مع محافظتي تعز وإب.