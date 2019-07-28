مشروع مسام يكشف بالأرقام عن حصيلة الالغام الحوثية التي نزعها خلال يوليو الجاري

أعلن مصدر مسؤول في مشروع "مسام" لنزع الألغام في اليمن، اليوم الأحد 28 يوليو / تموز 2019م، أن فرق المشروع نزعت خلال شهر يوليو الجاري 4198 لغماً وذخيرة غير منفجرة.

مدير عام مشروع "مسام" لنزع الألغام "أسامة القصيبي" قال، أن فرق مشروع "مسام" نزعت في الأسبوع الرابع من شهر يوليو الجاري 1184 لغماً وذخيرة غير منفجرة.

وأضاف "القصيبي"، ان مجموع ما تم نزعه منذ بداية الشهر ولغاية يوم 26 منه 4198 تنوعت بين ألغام، ذخائر غير منفجرة وعبوات ناسفة.

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وأوضح "القصيبي"، إن الفرق الميدانية التابعة لمشروع "مسام" تمكنت خلال الأسبوع الماضي من نزع 609 ألغام مضادة للدبابات و4 ألغام مضادة للأفراد.

وتابع "القصيبي"، أن الفرق كذلك نزعت خلال أسبوع 562 ذخيرة غير منفجرة و9 عبوات ناسفة.

وأشار "القصيبي"، في بيان له، إن مجموع ما تم نزعه منذ إنطلاق المشروع آواخر يونيو 2018 ولغاية يوم 26 يوليو الجاري بلغ 78313 تنوعت بين ألغام، ذخائر غير منفجرة وعبوات ناسفة.