أمن حضرموت يلقي القبض على متهم بسرقة مجوهرات في وادي ساة

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية ساة بوادي حضرموت , اليوم , من إلقاء القبض على المتهم ( س ، ع ، ب) بتهمة سرقة مجوهرات "ذهب" تقدر قيمتها أكثر من تسعة مليون ريال من منزل منطقة الحزم بمديرية ساة.

هذا وباشر أفراد قسم البحث الجنائي بمديرية ساة فور تلقيهم بلاغ من صحاب منزل بقيام شخص بالقفز من سور منزله وكسر باب البيت وسرقة مجموعة من الحلي والمجوهرات أثناء غيابة وأسرته من المنزل ، بالتحرك إلى مسرح الواقعة وتحرير محضر معاينة وتحريز الآثار من المنزل المسروق والتعميم على الذهب المسروق.

وخلال البحث والتحري تم مراقبة احد المشتبهين الذي يسكن بجانب المنزل المسروق ورصد تحركاته حيث تم ضبطه من قبل أمن مديرية ساة عند قيامة بعرض الذهب المسروق للبيع في المحلات وبتعاون المواطنين تم استعادة الذهب المسروق كاملا وتحرير محضر ضبط واخذ أقوال المتهم وإيداعه الحجز حيث سيتم إحالته مع المضبوطات إلى النيابة العامة لإستكمال الاجراءات القانونية بشأنه .