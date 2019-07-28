شكرا لقرائتكم ومتابعتكم واهتمامكم بخبر عن ريهام سعيد تتحدى المرض والإصابة .. وتعود للشاشة ’’مقطوعة الأنف والأذنين’’! .. شاهد ’’أول فيديو’’ كيف أصبحت؟ والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبدالله التهامي - أعلنت الإعلامية المصرية، ريهام سعيد،الخميس، نبأ سارا لكل متابعيها، متعلق بتطورات حالتها الصحية. وأشارت "سعيد" إلى أنها ستعود إلى تقديم برنامجها "صبايا" عبر شاشة فضائية "الحياة" المصرية، يوم الأحد المقبل، وذلك بعد انقطاع دام أكثر من شهر. ​​​​​​شاهد أيضاً: Advertisements وشاركت عبر حسابها على موقع "إنستغرام" صورة لها، وعلقت عليها: "مش مصدقه اني راجعه شغلي صحيح من غير ودان و نص مناخير بس الف حمد و شكر. صبايا الاحد القادم علي قناه الحياه. وحشتوني".

وكانت ريهام سعيد، كشفت الأربعاء، عن شفائها بفضل "معجزة حقيقية"، حسبما أخبرها الأطباء المعالجين لها.

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كانت هذه تفاصيل خبر تراند اليوم : ريهام سعيد تتحدى المرض والإصابة .. وتعود للشاشة ’’مقطوعة الأنف والأذنين’’! .. شاهد ’’أول فيديو’’ كيف أصبحت؟ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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