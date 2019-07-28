تراند اليوم : صادم : لن تصدق ماذا وجد الحارس عند قبر الفنان الراحل ’’فاروق الفيشاوى’’ بعد ساعات من دفنه.. مفاجأة صدمت الملايين (فيديو مرعب)

شكرا لقرائتكم ومتابعتكم واهتمامكم بخبر عن صادم : لن تصدق ماذا وجد الحارس عند قبر الفنان الراحل ’’فاروق الفيشاوى’’ بعد ساعات من دفنه.. مفاجأة صدمت الملايين (فيديو مرعب) والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبدالله التهامي - ما تزال الأحاديث حول رحيل الفنان المصري الشهير، فاروق الفيشاوي محل اهتمام مئات الآلاف إن لم نقل الملايين من جماهيره داخل الوطن العربي وخارجه. ناشطون من محبي ومتابعي الفيشاوي نشروا عنه بعد وفاته أمس الأول جوانب من حياته الشخصية والفنية.. ​​​​​​شاهد أيضاً: Advertisements ووما تداوله ناشطون ومتابعون للأخبار والقضايا الفنية، فيديو لأحد الناشطين المصريين يدعي أنه من محبي ومتابعي الفنان الفيشاوي، والذي مثل رحيله بالنسبة إليه صدمة غير متوقعة. الناشط المصري كما في الفيديو، يقول إنه زار القبر بعدما انصرف الناس ووجد مشهدا مخيفا. وزعم الناشط أنه رأى "قطا أسودا" جالس بجوار القبر، وحيوانات أخرى، على حد زعمه. الجدير بالذكر، أننا في شبكة بويمن الإخبارية ندعو له بالرحمة ولسنا مسؤولين عن ما تناوله الفيديو، إنما يعبر عن صاحبه.

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