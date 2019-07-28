جرى اليوم بمدينة سيئون بحضرموت التوقيع على محضر اتفاق لتسليم موقع بين فرع الهيئة العامة لمشاريع مياه الريف ومكتب وزارة الزراعة والري بوادي حضرموت والصحراء. ويتضمن المحضر تسليم مساحة محددة تابعة لمكتب الزراعة والري ومشروع وادي حضرموت لفرع الهيئة العامة لمشاريع مياه الريف بوادي وصحراء حضرموت لبناء مقر للفرع. وقع المحضر الذي عمده وكيل محافظة حضرموت لشئون الوادي والصحراء عصام حبريش الكثيري عن جانب فرع الهيئة العامة لمشاريع مياه الريف مدير عام الفرع المهندس حسام خميس غيثان ، وعن جانب مكتب وزارة الزراعة والري بالوادي والصحراء مدير عام المكتب المهندس شكري صالح باموسى.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر توقيع محضر لبناء مقر لفرع الهيئة العامة لمشاريع مياه الريف بوادي حضرموت لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.