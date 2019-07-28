القاهرة تستضيف ورشة تدريبية لجائزة التميز الحكومي العربي

تبدأ في العاصمة المصرية القاهرة ،غداً الاثنين ، أعمال الورشة التدريبية الأولى لجائزة التميز الحكومي العربي.
وتشارك في الورشة التي تستمر خلال الفترة من 29 إلى 31 من شهر يوليو الجاري، سبع دول عربية.
وستتناول الورشة التعريف بجائزة التميز الحكومي العربي والجودة وأهميتها، وبرامج وجوائز الجودة، وأهم برامج التطوير الحكومي وأثر تطبيق مبادرات التطوير الحكومي، وأهمية التخطيط الاستراتيجي التنافسي.
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