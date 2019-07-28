ياسين نعمان: القضية السياسية تموت حين تتحول من شعبية إلى نخبوية

أكد السياسي الجنوبي المخضرم د. ياسين سعيد نعمان إن القضية السياسية التي تتحول من قضية شعبية إلى قضية نخبوية تموت وتتلاشى.

وذكر نعمان في منشور على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: "ما إن تبدأ النخب التي تضع نفسها في الصدارة على نحو تحكمي في المجادلة والثرثرة والرغي وتبدأ في ارتياد المنتديات، والتنافس على ورش العمل وندوات البحث وأضواء الفلاشات المخادعة، حتى يبدأ تهجير هذه القضايا من الوسط الشعبي الذي انبثقت منه وترعرعت فيه إلى مراكز البحث التي تتولى أرشفتها في ملفات وسيديهات للحفظ والعرض حسب الحاجة".

وتابع: "ما تحتاجه هذه القضايا هو زعامات قادرة على اتخاذ القرار من منظور المدرك الفعلي لنبالة القضية وعدالتها، متجاوزة الخلافات الكبيرة والصغيرة والحسابات التي تقود مع المدى إلى توسيع فجوة هذه الخلافات، والتصدي لمتطلبات القيادة بروح القائد وجدلية الباحث معاً".

واختتم كلامه: "في غمرة الأحداث وتعقيداتها لا تحتاج مثل هذه القضايا إلى ورش عمل، بقدر ما تحتاج إلى قيادات تتفوق على ما يختلج فيها من تناقضات وشكوك وعدم ثقة، قيادات قادرة على أن تنتزع بروح وثابة كل ما في جوفها من حب ووفاء لقضيتها، عندها فقط تستطيع أن تعيد بناء القضية في وسطها الشعبي، حيث الكلمة الأولى والأخيرة للناس".