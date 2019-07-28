بالتفاصيل.. رئيس تحرير اليمن العربي يكشف عن تقدمات عسكرية جديدة

قال الدكتور جمال مُحسن، رئيس تحرير موقع الخليج 365، خلال مداخلة هاتفية مع فضائية النيل للأخبار المصرية، إن الجيش اليمني حقق تقدما فى شرق تعز ومحافظة صعدة، لافتاً إلى الأهمية الاستراتيجية لتلك المواقع المُحررة، فضلاً عن أن السيطرة عليها ستُسهل عملية نقل المساعدات الإنسانية.
وأضاف رئيس تحرير الخليج 365، خلال حديثه، أن عملية تحرير مناطق شرق تعز ومحافظة صعدة، ستُمهد إلى عمليات بشكل أكبر لاسترداد مناطق أخرى لبسط سيطرة الجيش الوطني.
ولفت مُحسن، إلى وجود تقدم عسكري بمحافظة الضالع، حيث يتم تأمين المناطق بالشكل الكافي لضمان عدم عودة الحوثيين لاستخدام المواقع مرة أخري.
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