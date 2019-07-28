بالفيديو.. أسراب الجراد تغطي سماء صنعاء

اجتاحت أسراب من الجراد العاصمة صنعاء اليوم الأحد، تموز 28، 2019. وقال مراسل "الخليج 365" أن أعدادا كبيرة من الجراد غطت سماء العاصمة ظهر اليوم. وأضاف أن الجراد انتشر بكثافة في الجو وعلى أغصان الأشجار داخل صنعاء. Advertisements ويتزامن الانتشار للجراد في صنعاء مع استمرار هطول الأمطار الرعدية الموسمية. وخلال اليومين الماضيين، شهدت صنعاء وعدد من المحافظات اليمنية هطول أمطار مستمرة. ويعد شهرا يوليو وأغسطس من أشهر السنة التي تهطل فيها الأمطار في اليمن.

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