أبرز عناوين "الخليج 365" الفترة الصباحية لهذا اليوم.. تعرف عليها

ينشر "الخليج 365" عناوين أهم وأبرز 20 خبرا متعلقا بالشأن اليمني لصباح هذا اليوم الأحد، الموافق 28 يوليو/ تموز 2019م، وهي كالتالي: الكشف عن آخر المستجدات في الضالع

https://www.alyamanalaraby. com/407163 إصابة 5 أطفال بشظايا مقذوف حوثي استهدف حي سكني شرق مدينة تعز نائب الرئيس يلتقي قيادات ألوية محور بيحان ويناقش المستجدات العسكرية الحوثية تعاود الحشد صوب التحيتا وتستهدف مواقع "المشتركة" بالحديدة بالفيديو.. تدفق كبير لمياه السيول مع وادي بيحان غرب شبوة قطر هي دولة عربية تحدها المملكة العربية السعودية وتقع ضمن الخليج العرب وزير الإعلام : قرار الخدمة الإلزامية خطوة خطيرة تستهدف التعليم شاهد .. الميليشيات تدمر مصنعاً في الحديدة وإستشهاد أحد عماله الداخلية تدشن دورة تدريبية في مجال السجل المدني الالكتروني وزير الصحة يحمل الميليشيات مسئولية تلف محاليل غسيل الكلى بمحافظة اب Advertisements إنتقالي عدن يناقش الأوضاع الإمنية والمعيشية في المديريات الكثيري لـ"الخليج 365"هدفنا الأهم إجلاء القوات اليمنية من حضرموت وتمكين ابناء النخبة الحضرمية من الحكم تفاصيل المعارك العسكرية في جبهة الأزارق غربي الضالع ماذا قال باكريت عن تخرج الدفعة الأولى من أفراد أمن المنشآت؟ مصافي عدن تبشر بقرب إنفراج أزمة البنزين الحديدة.. المليشيات الحوثية تدمر مصنع الألبان بقصف مدفعي واستشهاد عامل محافظ المهرة يدشن تخرج الدفعة الأولى من قيادة أمن المنشآت وحماية الشخصيات شاهد .. حفل زفاف نجل محافظ تعز يثير ضجة على مواقع التواصل الإجتماعي جامعة العطاء بتعز تكرم الطلبة الأوائل والمبرزين في الانشطة الجامعية وكيل تعز يدشن الإمتحانات النهائية للمعاهد الفنية والمهنية

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