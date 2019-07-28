عدن على موعد مع عمل مسرحي كبير

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عدن - ياسمين التهامي - قد صباح اليوم السبت المؤتمر الصحفي الخاص بمسرحية العيد بعنوان “على حركرك” ، حيث يشترك بهذا العمل الفني الكبير كل من شركة عدنيوم للإنتاج و فرقة خليج عدن المسرحية ، والتي سيتم عرضها ابتداءً من أول أيام عيد الأضحى المبارك في عدن.
مسرحية #على_حركرك بطولة نخبة من ألمع نجوم المسرح والدراما التلفزيونية والسينماء في بلادنا ، وهو آخر أعمال المخرج العدني “عمرو جمال” والتي أثارت مؤخراً تساؤلات عديدة حول انتشار لوحات إعلانية في شوارع عدن مبهمه الهوية تحمل رقمي 7+1 .
واستعرض في المؤتمر الصحفي فيلم وثائقي قصير يحكي مسيرة نجاح فرقة خليج عدن من إنطلاقتها حتى لحظة كتابة هذا الخبر .
وتحدث مخرج المسرحية “عمرو جمال ” في المؤتمر الصحفي الذي عُقد في عدن صباح اليوم ، عن أبرز التحديات والصعوبات والمعوقات التي واجهتهم أثناء إعداد وتجهيز المسرحية من موقع عمل البروڤات في هذا الحر الشديد والإنطفاء المتكرر للكهرباء وصعوبة الإتصال والتواصل ، وعدم وجود خشبة مسرح مجهزة في مدينة عدن ، حيث أشار بأنه تم سحق الفن والثقافة في المدينة وتدمير المسرح ودور السينماء بشكل متعمد بعد حرب صيف 94م الظالمة مما أخر سرعة عجلة الثقافة والفن في عدن .
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