تأكيداً لـ الخليج 365 .. الإمارات تقرر الإطاحة بإنتقالي الزبيدي في عدن

جدة - بواسطة احمد عبدالرحمن - الخليج 365 – عدن

كشفت مصادر مطلعة عن توجهات إماراتية قادمة تهدف الى استبعاد اغلب القيادات المنضوية تحت مسمى المجلس الانتقالي الجنوبي من المشهد السياسي، وتقديم عدد اخر من تلك القيادات الى المحاكمة بتهمة تمويل الارهاب.

وأكد القيادي في الحراك الجنوبي علي عبدالله الشويطحي السبت أن القادة الجنوبيين المجتمعين في الاردن تلقوا الضوء الاخضر من محمد بن زايد لعزل رئيس “المجلس الانتقالي” عيدروس الزبيدي من منصبه واتخاذ الاجراء الذي يرونه مناسبا لتحقيق هدفهم المنشود في “اعلان دولتهم المستقلة”.

وقال الشويطحي في تغريدة على حسابه في “تويتر” :أبلغنا شخص مقرب جدا من محمد بن زايد انه يؤيد مسألة عزل الزبيدي ” على حد قول الشويطحي.

وكانت مصادر اعلامية كشفت عن تفاهمات اماراتية اصلاحيه رعتها السعودية لتولي حزب الاصلاح مناصب قيادية في جنوب اليمن، بغية الاطاحة بالمجلس الانتقالي والجماعات المتشددة التي ظلت تقاتل في صف العدوان السعودي.

ونقل موقع الخليج 365 عن مصادره عن الامارات وافقت على تسريب وثائق تدين هاني بن بريك وشخصيات اخرى كخطوة لاثبات حسن النوايا.

وأشار مراقبون للوضع في المحافظات المحتلة، أن الامارات، تتجه لتصفيات القادة المحليين التابعين لها واحلال اخرين بدلاً عنهم، استعداداً لمرحلة جديدة، لم يعد للزبيدي وبن بريك مكان فيها، بعد أن تم استيفاء خدماتهم.

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تفاهمات سعودية إماراتية إصلاحية حول جنوب اليمن .. التفاصيل

وقد بدأت مرحلة الاستبعاد تلك من قبل الاماراتيين بتوجيه اتهامات لهاني بن بريك الأسبوع الماضي، بالوقوف وراء عمليات الاغتيال التي حدثت في المحافظات المحتلة، في اطار ما يبدو تفاهمات مع الجانب السعودي، للتخلص من اتباع الامارات القدامى.