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عدن - ياسمين عبدالعظيم - وردنا الآن .." المشاط " يصدر قرارات مفاجئة بتعيينات جديدة لقيادات موالية ( الأسماء )

أصدر رئيس ما يسمى المجلس السياسي الأعلى في صنعاء، مهدي المشاط، ، قرارات جمهورية بتعيينات جديدة في مجلس الشورى والحكومة. ووفقا لوكالة “سبأ” التابعة للحوثيين، فإن المشاط أصدر القرار رقم (144) لسنة 2019 م بتعيين الآتية أسماءهم أعضاء في مجلس الشورى: Advertisements 1- عبدالله عبدالجليل عبدالنور الصوفي 2- عبدالرحمن أحمد عبدالسلام الجرزي 3- أحمد علي محمد الظفري

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