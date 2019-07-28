شكرا لقرائتكم خبر عن هذا ما يحدث الآن في ‘‘مطار أبها’’ السعودي بعد استهدافه بعشرات الضربات الحوثية .. صور ‘‘صـادمة‘‘ والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - رغم الاستهداف المتكرر لـطار أبها الدولي من قبل الطائرات المسيرة التابعة للمتمردين الحوثيين، وإعلانهم إصابة أهداف افتراضية بدقة عالية، تفتضح ادعاءاتهم كل يوم.

وتفنيدًا لتلك الدعايات الحوثية، دشن الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز أمير منطقة عسير، التوسعة التطويرية لمطار أبها الدولي، التي تأتي ضمن شبكة المشاريع التي تنفذها هيئة الطيران المدني وفق خطتها الاستراتيجية التي تتوافق مع رؤية المملكة 2030.

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وظهر الأمير السعودي وهو تفقد المشروعات المنفذة التي شملت توسعة صالة المغادرة بمساحة بلغت 805 أمتار مربعة وطاقة استيعابية تبلغ 309 مسافرين، إضافة إلى توسعة صالة الوصول التي بلغت مساحتها 1030 متراً مربعاً بطاقة استيعابية 340 مسافراً في آن واحد، وبوابتين للمغادرة وأخرى للوصول، وسيراً لنقل أمتعة المسافرين، و12 كاونتر لإنهاء إجراءاتهم.

عقب ذلك، وقف على مشروع تأهيل وتحسين المدرج الرئيسي، ومشروع زيادة عدد مواقف الطائرات لتصبح 13 موقفاً، إضافة إلى إعادة تأهيل المدرج الحالي (Runway) لاستيعاب الطائرات عريضة البدن، وتوسعة الممر الموازي (Taxiway) إلى 45م.

يذكر المشروعات التطويرية التي يشهدها مطار أبها الدولي تأتي ضمن مشروعات هيئة الطيران المدني لتطوير وتوسعة المطارات القائمة، واستحداث مطارات جديدة في جميع مناطق المملكة.