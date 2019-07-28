تراند اليوم : في جريمة زلزلة السعودية بطلها سعودي ويمني الملك سلمان يتدخل شخصياً ويصدر هذا القرار ؟

شكرا لقرائتكم ومتابعتكم واهتمامكم بخبر عن في جريمة زلزلة السعودية بطلها سعودي ويمني الملك سلمان يتدخل شخصياً ويصدر هذا القرار ؟ والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبدالله التهامي - أصدرت وزارة الداخلية في المملكة العربية السعودية، أمس الخميس، بيانا بخصوص تنفيذ حكم القتل تعزيراً بجانيَيْن في مدينة الرياض، بعد أن أثارت قضيتهما جدلا واسعا.

وبحسب ما نشرته وكالة الأنباء السعودية “واس”: ” أقدم كل من / فهد بن سامر بن مرزوق الكثيري – سعودي الجنسية – و / محمد نعمان فازع العقيل – يمني الجنسية – على الترصد لعدد من الأحداث القصّر في أوقات مختلفة وخطفهم وفعل الفاحشة بهم بالقوة، والاعتداء عليهم بالضرب والتسبب في إصابتهم”.

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وأضاف البيان، وبفضل من الله تمكنت سلطات الأمن من القبض على الجانيين المذكورين وأسفر التحقيق معهما عن توجيه الاتهام لهما بارتكاب جريمتهما وبإحالتهما إلى المحكمة الجزائية صدر بحقهما صك يتضمن الحكم عليهما بالقتل تعزيراً لشناعة جرمهما، وأٌيد الحُكم من محكمة الاستئناف ومن المحكمة العليا، وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعاً وأيد من مرجعه بحق المذكورين.

وتابع البيان “تم تنفيذ حُكم القتل تعزيراً بالجانيَيْن / فهد بن سامر بن مرزوق الكثيري – سعودي الجنسية – و / محمد نعمان فازع العقيل – يمني الجنسية – اليوم الخميس 22 / 11 / 1440 هـ ، في مدينة الرياض في منطقة الرياض” .

الجدير بالذكر أن المملكة العربية السعودية تطبق قوانين الشريعة الإسلامية على أراضيها، وتصدر المحاكم السعودية أحكاما بحق المواطنين والمقيمين على حد سواء، وعند تعذر إصدار الحكم في المحاكم الشرعية، تحول القضية إلى “المحكمة الجزائية المتخصصة” في الرياض أو جدة، حيث تصدر الأحكام “تعزيرا”، أي العقوبة على جرم لا يدخل ضمن “الحدود الشرعية”.