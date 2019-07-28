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تراند اليوم : في جريمة زلزلة السعودية بطلها سعودي ويمني الملك سلمان يتدخل شخصياً ويصدر هذا القرار ؟

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عدن - ياسمين عبدالله التهامي - أصدرت وزارة الداخلية في المملكة العربية السعودية، أمس الخميس، بيانا بخصوص تنفيذ حكم القتل تعزيراً بجانيَيْن في مدينة الرياض، بعد أن أثارت قضيتهما جدلا واسعا.

وبحسب ما نشرته وكالة الأنباء السعودية “واس”: ” أقدم كل من / فهد بن سامر بن مرزوق الكثيري – سعودي الجنسية – و / محمد نعمان فازع العقيل – يمني الجنسية – على الترصد لعدد من الأحداث القصّر في أوقات مختلفة وخطفهم وفعل الفاحشة بهم بالقوة، والاعتداء عليهم بالضرب والتسبب في إصابتهم”.

 

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تنفيذ حكم القتل تعزيراً بحق فهد بن سامر الكثيري- سعودي الجنسية -ومحمد نعمان فازع العقيل- يمني الجنسية -بالرياض؛ لترصدهما لعدد من الأحداث القصّر في أوقات مختلفة وخطفهم وفعل الفاحشة بهم بالقوة، والاعتداء عليهم بالضرب.https://t.co/CRuJ41tdrQ#واس pic.twitter.com/6WZPtqYWtM

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— واس (@spagov) July 25, 2019
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واس

 ✔@spagov

 

 

تنفيذ حكم القتل تعزيراً بحق فهد بن سامر الكثيري- سعودي الجنسية -ومحمد نعمان فازع العقيل- يمني الجنسية -بالرياض؛ لترصدهما لعدد من الأحداث القصّر في أوقات مختلفة وخطفهم وفعل الفاحشة بهم بالقوة، والاعتداء عليهم بالضرب.http://www.spa.gov.sa/1950593 #واس

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وأضاف البيان، وبفضل من الله تمكنت سلطات الأمن من القبض على الجانيين المذكورين وأسفر التحقيق معهما عن توجيه الاتهام لهما بارتكاب جريمتهما وبإحالتهما إلى المحكمة الجزائية صدر بحقهما صك يتضمن الحكم عليهما بالقتل تعزيراً لشناعة جرمهما، وأٌيد الحُكم من محكمة الاستئناف ومن المحكمة العليا، وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعاً وأيد من مرجعه بحق المذكورين.

وتابع البيان “تم تنفيذ حُكم القتل تعزيراً بالجانيَيْن / فهد بن سامر بن مرزوق الكثيري – سعودي الجنسية – و / محمد نعمان فازع العقيل – يمني الجنسية – اليوم الخميس 22 / 11 / 1440 هـ ، في مدينة الرياض في منطقة الرياض” .

الجدير بالذكر أن المملكة العربية السعودية تطبق قوانين الشريعة الإسلامية على أراضيها، وتصدر المحاكم السعودية أحكاما بحق المواطنين والمقيمين على حد سواء، وعند تعذر إصدار الحكم في المحاكم الشرعية، تحول القضية إلى “المحكمة الجزائية المتخصصة” في الرياض أو جدة، حيث تصدر الأحكام “تعزيرا”، أي العقوبة على جرم لا يدخل ضمن “الحدود الشرعية”.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الحدث أونلاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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