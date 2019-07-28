شكرا لقرائتكم ومتابعتكم واهتمامكم بخبر عن في أول ظهور له بعد وفاة والده .. الفنان ‘‘أحمد الفيشياوي’’ ينشر صور جديدة بأوضاع مثيرة .. شاهد والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبدالله التهامي - يعيش الفنان أحمد الفيشاوى حالة حزن شديدة بعد رحيل والده الفنان فاروق الفيشاوى، وهذا طبيعى عندما يرحل الأب ويترك ابنه فينتابه شعور بأن "ظهره انقسم"، ولم يكن ذلك فقط ولكن العلاقة بينهما كانت وطيدة وقريبة جدا وكانوا مثالا للأصدقاء المقربين وليس علاقة الوالد بابنه. ​​​​​​شاهد أيضاً: Advertisements وهذا ما يثبته أحمد الفيشاوى يوما بعد يوم خاصة بعد نشره منذ قليل لبعض الصور التى تجمعه بوالده على حسابه الشخصى بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، وعلق عليها قائلا: "مع السلامة يا صديقى". وليس هذا فقط ولكنه نشر أمس صورة له أثناء تلقيه عزاء والده فى بلده بالمنوفية مستشهدا بآية قرآنية "الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ (156) أُولَٰئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِّن رَّبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ"، وطالب جمهوره ومحبى والده بالدعاء له. ورحل صباح الخميس الفنان الكبير فاروق الفيشاوى عن عمر ناهز 67 عاما داخل أحد مستشفيات الدقى بعد صراع مع مرض السرطان، حيث تدهورت حالته الصحية خلال اليومين الماضيين، فتم نقله المستشفى، وبعدها تراجعت حالته بشكل كبير حيث توقفت وظائف الكبد تماما، وفقد القدرة على النطق وتم وضعه على جهاز تنفس صناعى، ليرحل عن الحياة، ويشيع جثمانه بعد صلاة ظهر من مسجد مصطفى محمود بالمهندسين.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر تراند اليوم : في أول ظهور له بعد وفاة والده .. الفنان ‘‘أحمد الفيشياوي’’ ينشر صور جديدة بأوضاع مثيرة .. شاهد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الحدث أونلاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.