تراند اليوم : عــــــــاجل .. قبل قليل قصف طائرة "حجاج مكه" وحالة طوارئ واستنفار تعم المكان .. شاهد (صورة الطائرة)

شكرا لقرائتكم ومتابعتكم واهتمامكم بخبر عن عــــــــاجل .. قبل قليل قصف طائرة "حجاج مكه" وحالة طوارئ واستنفار تعم المكان .. شاهد (صورة الطائرة) والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبدالله التهامي - استهدفت طائرة مسيرة يعتقد أنها تركية قاعدة الجفرة العسكرية التابعة للقيادة العامة للجيش حيث استهدفت طائرة نقل تم تخصيصها للحجاج.وكشف المركز الإعلامي لعمليات الكرامة في ليبيا أن طائرة مسيّرة تركية استهدفت قاعدة الجفرة العسكرية، حيث تواجدت طائرة نقل في قاعدة الجفرة خصصها الجيش الليبي لنقل فوج من الحجاج من منطقة الجفرة إلى مطار بنينة للتوجه إلى الأراضي المقدسة.
كما شهدت مدينة الجفرة ليلة أمس غارة جوية وهي المحاولة الثانية لاستهداف القاعدة بعد أن فشلت المحاولة الأولى عبر طائرة مسيرة أيضًا أسقطها الجيش الليبي.
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