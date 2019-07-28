الهلال الاماراتي يواصل تيسيير المعونات الغذائية إلى محافظة الضالع

يواصل الهلال الاماراتي تفويج المساعدات الانسانية الى محافظة الضالع.

وقدم الهلال الاماراتي أكثر من 26 ألف سلة غذائية، استفاد منها 184 ألف نسمة، فضلا عن توزيع 1800 كسوة عيد لأسر الشهداء بالضالع، و20 براد ماء، إلى جانب تقديم 430 خيمة و65 خزان مياه.

ومن المقرر أن تستقبل السلطة المحلية في محافظة الضالع، ممثلة في المحافظ اللواء علي مقبل، القوافل الإغاثية والإشراف على توزيعها للمستحقين بشكل مباشر، عبر الفريق التطوعي التابع للهلال الأحمر الإماراتي.

ثمن محافظ الضالع جهود الإمارات المستمرة لدعم المحافظة وإغاثة سكانها، مؤكدا أن الهلال الأحمر الإماراتي كان سباقاً في تقديم العون والمساعدة لمستشفى النصر العام، المرفق الصحي الوحيد الذي يقدم خدماته لأبناء المحافظة والمناطق المجاورة لها.

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وأشار إلى أن شحنات المساعدات الدوائية والطبية أسهمت بشكل كبير في استمرارية عمل المشفى، ومواصلة تقديم خدماته رغم الظروف الصعبة.

فيما تكلل الدعم المقدم من الإمارات في الجانب الصحي بتسليم مكتب الصحة بالضالع شحنة أدوية ومستلزمات طبية، عبر المركز الوطني للإمداد الدوائي التابع لوزارة الصحة اليمنية.

وجرى تزويد مستشفى النصر العام بـ655 أسطوانة أكسجين، ودعمه بأدوية ومستلزمات طبية على 4 مراحل، إلى جانب إنشاء وتجهيز وتزويد المستشفى الميداني بالضالع بالأدوية والمعدات والمستلزمات الطبية.