شكرا لقرائتكم خبر عن عـــــــاجل .. وفاة داعية سعودي مشهور بطريقة لا تخطر على بال والحزن يعم المدن السعودية .. شاهد والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - شارك عدد كبير من سكان مدينة بريدة في منطقة القصيم بالسعودية، مساء يوم الأربعاء، في تشييع الداعية السعودي وقارئ القرآن، الشيخ صالح المقيطيب، بعد أن فارق الحياة إثر تدهور حالته الصحية في الآونة الأخيرة.

وحضر دعاة وطلاب شريعة بجانب عائلة الشيخ المقيطيب وأصدقائه وجيرانه، في جامع الشيخ محمد بن عبدالوهاب بحي الخليج بمدينة بريدة، حيث أقيمت صلاة الجنازة على جثمانه عقب صلاة المغرب.

وشارك عدد كبير من السعوديين في نعي المقيطيب منذ الإعلان عن وفاته يوم أمس الثلاثاء، فقد اكتسب شهرة وجمهورًا خلال مسيرة طويلة في الدعوة وإمامة المساجد تمتد لأكثر من 40 عامًا في بريدة.