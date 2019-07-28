شكرا لقرائتكم خبر عن العميد طارق عفاش يعلق على انسحاب الامارات من اليمن ويتعهد بفعل هذا الشئ داخل صنعاء ؟ والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - علق العميد طارق صالح قائد المقاومة الوطنية في الساحل الغربي على تسليم قوات الاشقاء في الامارات المساندة والعاملة ضمن التحالف العربي في الساحل الغربي جزيرة زقر الى لواء خفر السواحل اليمنية.

وقال طارق في تغريدة على حسابه في "تويتر" رصدها "نافذة اليمن" - "سلم الأشقاء في الامارات جزيرة "زقر" إلى لواء خفر السواحل بقيادة العقيد عبدالجبار الزحزوح وهو من ابناء الحديدة ومن أفضل الضباط اللذين أسسوا قوات خفر السواحل.

وأضاف "سنقاتل لتحرير تهامه مع ابناء تهامة وسيقاتل ابناء تهامة معنا لتحرير صنعاء وصعدة من الكهنوت الجاثم على صدور شعبنا اليمني الحر.

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سلم الأشقاء في الامارات جزيرة "زقر" إلى لواء خفر السواحل بقيادة العقيد عبدالجبار الزحزوح وهو من ابناء الحديدة ومن أفضل الضباط اللذين أسسوا قوات خفر السواحل.

سنقاتل لتحرير تهامه مع ابناء تهامة وسيقاتل ابناء تهامة معنا لتحرير صنعاء وصعدة من الكهنوت الجاثم على صدور شعبنا اليمني الحر

— طارق محمد صالح (@tarikyemen) July 27, 2019



وكان قد أعلن المتحدث باسم القوات المشتركة العقيد وضاح الدبيش، تسلم قوات خفر السواحل اليمنية خلال الأيام الماضية جزيرة زقر الواقعة في البحر الأحمر بين اليمن وإريتريا، من القوات الإماراتية التي كانت فيها“ حيث تعد الجزيرة أكبر جزر أرخبيل ”حنيش“ الواقعة بين سواحل اليمن وإريتريا، قرب مضيق باب المندب الرابط بين البحر الأحمر وخليج عدن.