شكرا لقرائتكم خبر عن آخر تحديثات أسعار صرف العملات الأجنبية أمام الريال اليمني والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - واصلت العملات الأجنبية ارتفاعها أمام الريال اليمني في تداولات صباح اليوم الأحد . وقال متداولون إن العملة اليمنية شهدت استقراراً أمام العملات الأجنبية عند مستوى مرتفع . Advertisements ومنذ نحو شهر ارتفعت العملات الأجنبية أمام الريال اليمني بشكل نسبي في أحدث موجة صعود منذ تعافيه الأخير. أسعار صرف العملات في صنعاء: الدولار الأمريكي: 581 البيع 585

الريال السعودي: 153.5 البيع 154.5

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر آخر تحديثات أسعار صرف العملات الأجنبية أمام الريال اليمني لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن السعيد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.