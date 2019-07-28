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آخر تحديثات أسعار صرف العملات الأجنبية أمام الريال اليمني

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عدن - ياسمين التهامي - واصلت العملات الأجنبية ارتفاعها أمام الريال اليمني في تداولات صباح اليوم الأحد .

وقال متداولون إن العملة اليمنية شهدت استقراراً أمام العملات الأجنبية عند مستوى مرتفع .

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ومنذ نحو شهر ارتفعت العملات الأجنبية أمام الريال اليمني بشكل نسبي في أحدث موجة صعود منذ تعافيه الأخير.

أسعار صرف العملات في صنعاء:

الدولار الأمريكي: 581  البيع 585
الريال السعودي: 153.5 البيع 154.5

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن السعيد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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