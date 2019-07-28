تراند اليوم : وزير الداخلية يشدد على توحيد الجيش والمقاومة بالحديدة ضمن قيادة واحدة

شكرا لقرائتكم ومتابعتكم واهتمامكم بخبر عن وزير الداخلية يشدد على توحيد الجيش والمقاومة بالحديدة ضمن قيادة واحدة والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبدالله التهامي - شدد وزير الداخلية اليمني على ضرورة توحيد كل القوات التي تخوض قتالاً ضد مليشيا الحوثي بمدينة الحديدة وضمها تحت قيادة موحدة.



وجاءت تصريحات المهندس أحمد الميسري خلال اجتماع عقده في بالعاصمة المؤقتة عدن، وضم قيادات أمنيةً وعسكرية وقيادات في المقاومة.

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وأكد أن هذه العملية ستسهم في توجيه كل الجهود والطاقات وتوحيدها لمواجهة مليشيا الحوثي، وتحقيق انتصارات حاسمة في القريب العاجل.



وناقش الوزير الميسري في الاجتماع خروقات مليشيا الحوثي لاتفاق "ستوكهولم" ولجنة إعادة الانتشار، واستمرار ارتكاب المجازر بحق المدنيين الآمنين، وقصف القرى والمناطق المأهولة بالسكان.



وكان الوزير الميسري قد أدلى بتصريحات صحفية فور عودته الأحد الماضي من العاصمة السعودية الرياض، وصفت زيارته بالإيجابية في مسعى لتسلم مهام الملف الأمني من التشكيلات المسلحة المختلفة الموالية للإمارات التي تسيطر على الأوضاع بعدن ومحافظات جنوبية أخرى.