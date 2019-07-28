مصادر: زيارة الرعيني والجنيدي للمكلا تحمل مخططات لإرباك استقرار الساحل

أكدت مصادر مطلعة في مدينة المكلا أن زيارة ياسر الرعيني وزير الدولة لشئون مخرجات الحوار الوطني الى مدينة المكلا عاصمة محافظة حضرموت تحمل في طياتها أهدافا اكبر واشد خطورة من مجرد الترويج لمخرجات الحوار اليمني..

وذكرت المصادر ذاتها أن الرعيني ومرافقه جغمان الجنيدي رئيس شعبة الاستخبارات العسكرية بالشرعية اليمنية اجروا اتصالات وعقدوا سلسلة من الاجتماعات خلف أبواب مغلقة مع قيادات ونشطاء حزب الإصلاح بحضرموت ناقشت خططا لاثارة الاضطرابات في مديريات ساحل حضرموت..

وأشارت الى ان تحركات الرعيني وجغمان الجنيدي كانت مريبة خلال اليومين الماضيين حيث عقدوا لقاء في قاعة متطوعون بمدينة المكلا حضره نشطاء من حزب الإصلاح .

وبينت أن الرعيني والجنيدي وصلا المكلا بهدف ارباك زيارة قام بها وفد من لجنة الإعمار بالمملكة العربية السعودية الى حضرموت فضلا عن ارباك زيارة مساعدة وزير الخارجية الامريكي والوفد المرافق له الى عاصمة حضرموت المكلا الخميس الماضي حيث اقحم الوزير المذكور نفسه للقاء بالوفد الامريكي الذي جاء خصيصا لزيارة حضرموت واللقاء بقيادتها دون ان تدرج في برنامج زيارته اي لقاءات بمسئولين في حكومة معين عبدالملك..

وحذرت المصادر نفسها من ان هذه الزيارة للوزير الرعيني وجغمان الجنيدي استهدفت اعادة ترتيب وضع قيادات الاخوان المسلمين في ساحل حضرموت وتنفيذ اجندات تخدم أطرافا إقليمية معادية لدول التحالف العربي.