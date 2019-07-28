مليشيا الحوثي تحرق من القمح المقدم لمستحقين في محافظة ريمة

أقدمت ميليشيا الحوثي الإيرانية على إحراق 8 أطنان من القمح المقدم عن طريق برنامج الأغذية العالمي لعدد من المستحقين بمحافظة ريمة.

واستنكرت اللجنة العليا للإغاثة قيام الميليشيا بإحراق القمح، وقالت في بيان إن الميليشيا قامت بمنع برنامج الأغذية العالمي من توزيع المساعدات في محافظة ريمة، ما أدى إلى تعرض 14.8 طناً مترياً من القمح التابع للبرنامج إلى التلف.

وأضافت أن مشرفين حوثيين في المحافظة قاموا باقتحام أحد المستودعات التابعة للبرنامج وإحراق كمية من المساعدات الغذائية.