شكرا لقرائتكم خبر عن باكستان تتقدم بمقترح مثير للسلام في اليمن وتؤكد: نحن القادرين على إنهاء الصراع والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - ‏لا تزال الحرب في اليمن مستمرة منذ أربع سنوات على الأقل. قُتل الآلاف من المدنيين اليمنيين في حين شُرد الملايين من ديارهم.

لقد جذبت حرب اليمن العديد من الدول إلى الصراع ، لكنها – الحرب – في الأساس صراع بين المملكة العربية السعودية وإيران. يدعم السعوديون الحكومة اليمنية بقيادة الرئيس عبد ربه منصور هادي ، الذي تم انتخابه عام 2012 ، بينما يدعم الإيرانيون قوات المتمردين الحوثيين في اليمن.

‏قد يبدو الحوثيون جيشًا فقيرًا وضعيفًا ، لكنهم يبدون إصراراً كبيراً يجعل من مهمة هزيمتهم أمراً بالغ الصعوبة، خاصة في ظل استمرار تدفق الأسلحة والذخيرة اليهم من إيران.

‏•خلفية الصراع

‏منذ عام 2004 حتى عام 2010 ، بدأ اقتتال داخلي بين الجيش اليمني والحوثيين الذين كانوا يسيطرون على محافظة صعدة، شمالي اليمن.

‏وفي عام 2011م اندلعت مظاهرات حاشدة في اليمن ضمن ما يسمى “الربيع العربي”. طالب المحتجون بالإطاحة بصالح من حكم اليمن، وقد أجبر مجلس التعاون الخليجي الذي تقوده السعودية صالح على الاستقالة.

‏بعدها بعامين دخل الحوثيون صنعاء وسيطروا على مفاصل الدولة. وبطلب من الرئيس هادي دخلت السعودية الحرب مع قوات التحالف لمحاربة الحوثيين الذين اتهموا بإيواء إرهابيين مثل القاعدة في اليمن.

‏لكن الصراع الذي دام أربع سنوات وصل إلى طريق مسدود مع عدم انتصار أي من الطرفين. في الوقت الذي عانت فيه دول المملكة العربية السعودية وإيران واليمن جراء الصراع ، بينما استفادت الدول المتقدمة من بيع الأسلحة والمعدات وشراء النفط المهرب الرخيص بشكل كبير.

‏ومؤخراً أعلنت الإمارات انسحابها من الحرب لأسباب عدة من بينها عدم القدرة على حسم المعركة.

‏•باكستان.. الخيار الأمثل لإنهاء حرب اليمن

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‏يمكن لباكستان استغلال هذه الفرصة لإبرام صفقة سلام لليمن. باكستان صديقة لإيران والمملكة العربية السعودية ، كما أن باكستان لم تكن مشاركة في حرب اليمن. لذلك يمكن لباكستان أن تقترح اتفاق سلام يضمن تنمية اليمن وزيادة التجارة بين الدول الثلاث للحد من النزاعات في المستقبل.

‏يمكن أن تقترح باكستان السيطرة المشتركة في المناطق اليمنية المتنازع عليها ، حيث يمكن للمواطنين اليمنيين الدخول والخروج بحرية في كافة المدن.

‏المملكة العربية السعودية ستتولى مهمة إعادة إعمار البيوت المتهدمة والمرافق ومصانع معالجة النفط في المناطق المتنازع عليها.

‏ولإنعاش حركة التجارة يمكن ربط المدن الداخلية بمدن الميناء عبر السكك الحديدية. وهنا سيُطلب من إيران تطوير الموانئ والمدن الساحلية لرفع قدرة نقل النفط والبضائع.

‏يمكن أن تقترح باكستان أيضًا تمديد الطريق الدولي الكبير “الممر الاقتصادي الصيني الباكستاني” ليشمل عُمان واليمن ، مع ربطه بإيران والمملكة العربية السعودية. سيتكون المسار من الطرق والسكك الحديدية وخطوط الأنابيب.

‏ومن اليمن ، يمكن تمديد الطريق إلى إفريقيا عبر جيبوتي. هذا من شأنه أن يربط الممر الصيني الباكستاني بأفريقيا ، في حين أن التجارة الأفريقية سوف تنتقل بسهولة عبر الموانئ والسكك الحديدية الجديدة في اليمن.

‏أيضًا ومن منطلقات إنسانية بحتة يمكن إطلاق مشروع “المساعدات المالية المقدمة لليمن من الأخوة في الدم” ، يتعين على الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية توفير الأدوية المجانية والتعليم لليمن لمدة خمس سنوات على الأقل.

‏بينما تستطيع دول مجلس التعاون الخليجي والمملكة العربية السعودية وشركاء التحالف الآخرون المساعدة في إعادة بناء اليمن.

‏إن مقترح السلام هذا لن يضمن السلام من خلال التجارة فحسب ، بل سيساعد أيضًا العديد من المسلمين في العديد من البلدان وينهي “حرب المسلمين” في اليمن.