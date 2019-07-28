وفد امريكي يصل حضرموت والامارات تواصل تحركاتها في سقطرى

جدة - بواسطة احمد عبدالرحمن - الخليج 365 – حضرموت ذكرت مصادر مطلعة أن وفداً امريكياً برئاسة مساعدة وزير الخارجية الامريكي دينيس ناتالي وصل الى محافظة حضرموت بمعية القائم بأعمال السفارة الامريكية جنيد منير . وقالت المصادر أن زيارة الوفد الأمريكي تأتي بعد ايام من زيارة وفد صيني للمحافظة.. وبالتزامن كذلك مع وصول تعزيزات عسكرية سعودية الى المحافظة. في حين سحبت الإمارات ١٥٠ شاب من أبناء جزيرة سقطرى الى اراضيها للإنضمام الى دفعة سابقة تتألف من ٢٦٠ شخص غادرت الى الامارات قبل نحو اسبوعين للتدريب العسكري ضمن تشكيلات ما يعرف بالنخبة السقطرية.

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