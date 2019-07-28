شكرا لقرائتكم خبر عن هذا ماقاله الفنان المصري الراحل فاروق الفيشاوي عن اليمن والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - قالت الفنانه اليمنية المعتزلة رنا الحداد ابنة الفنان اليمني الكبير والاعلامي القدير عبدالرحمن الحداد ان الفنان فاروق الفيشاوي كان يحب اليمن

واضافت الحداد في منشور لها بصفحتها على فيسبوك ناعيه رحيل الفنان المصري الكبير انه قال لها يوما يارنا .."الخليج 365" سوف يعود سعيدا

واضافت الحداد في منشورها دعاء للفيشاوي قائلة : اسال من سمع رجائك لبلدي ان يتغمد يواسع رحمته وان يلهم اهلك ومحبيك الصبر والسلوان

يذكر ان الفنان الراحل فاروق الفيشاوي رحل بعد صراع مع مرض السرطان يوم 25 يوليو من هذا العام 2019م