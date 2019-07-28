شكرا لقرائتكم خبر عن القوات الإماراتية تنسحب من جزيرة «زقر» في البحر الأحمر وتسلمها لهذه القوات ! والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - انسحبت القوات الإماراتية من جزيرة زقر الواقعة في البحر الأحمر بين اليمن واريتيريا، وسلمتها للقوات المشتركة.



وقال المتحدث باسم القوات المشتركة في جبهة الساحل الغربي العقيد وضاح الدبيش، إن “قوات خفر السواحل اليمنية، تسلمت خلال الأيام الماضية جزيرة “زقر” الواقعة في البحر الأحمر بين اليمن وإريتريا، من القوات الإماراتية”



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