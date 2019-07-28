شكرا لقرائتكم خبر عن الإمارات: الإطاحة بمدير «أبوظبي للإعلام» ووسيم يوسف والمواطنون الإماراتيون يستبشرون والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - قالت وسائل إعلام إماراتية، إن حكومة أبو ظبي أقالت مدير عام “شركة أبوظبي للإعلام”، علي بن تميم، بعد الجدل الواسع الذي أحدثته أطروحاته.



وبحسب وسائل إعلام إماراتية، فإن رئيس مجلس إدارة “أبوظبي للإعلام”، سلطان الجابر، سيتولى منصب المدير العام، إلى حين تعيين شخص آخر، غير علي بن تميم، الذي تم نقله إلى رئاسة مجلس إدارة هيئة أبوظبي للغة العربية.



وأوضح ناشطون أن تبني علي بن تميم، الفكر العلماني المباشر، وبثه عبر قنوات أبوظبي الرسمية، إضافة إلى محاولة تشكيكه في ثوابت مواطنيه، أحدث سخطا واسعا، دفع صناع القرار إلى إجراء تغييرات، ترضي الرأي العام.



اللافت في الإجراءات الإدارية، التي أعلنت عن بدئها وكالة الأنباء الرسمية “وام”، مطلع تموز/ يوليو الجاري، قول ناشطين إنها تشمل الداعية من أصول أردنية، وخطيب مسجد الشيخ زايد، وسيم يوسف.



وقال ناشطون إن وسيم يوسف يغيب عن الشاشة منذ نحو شهرين، ولن تبث أي حلقات جديدة له، مع انتهاء الدورة البرامجية الحالية، التي تم تسجيلها سابقا.



وبرغم إعلان وسيم يوسف أنه سينقطع لإجازة تمتد إلى نحو شهر ونصف، بعد عيد الفطر المبارك، أكد إماراتيون أن الداعية المثير للجدل، والمحسوب بشكل أو بآخر على تيار علي بن تميم، لن يظهر مجددا كمقدم برامج دينية رئيسي في قنوات أبوظبي.



ودائما ما أثار وسيم يوسف، وعلي بن تميم، جدلا واسعا في الشارع الإماراتي، دفع المحسوبين على إمارة دبي، وفي مقدمتهم نائب قائد الشرطة ضاحي خلفان، إلى فتح حرب إعلامية علنية ضدهم.

