شكرا لقرائتكم خبر عن شرطة الرياض تطيح بسعودي ويمني يقومان بأعمال مشينة ويعترفان بارتكان 18 جريمة والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - القت شرطة الرياض القبض على متهمين احدهما مواطن سعودي والآخر مقيم يمني تخصصا في سرقة المساجد.



وقالت المصادر إن المواطن السعودي تخصص في سرقة المساجد واليمني يقوم ببيعها.



مضيفة أنه وبعد التحقيقات اعترفا بارتكابهما ١٨ جريمة سرقة .



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