شكرا لقرائتكم خبر عن الخطر الذي يهدد وحدة اليمن وحذر منه الرئيس السابق صالح في مقدمة كتاب ”الزبيري” والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - نشر قيادي في المؤتمر الشعبي العام، وثيقة من كتاب الامامة الذي كتب الرئيس السابق علي عبدالله صالح مقدمته حول الخطر الذي يهدد وحدة اليمن.

وقال كامل الخوداني في تغريدة على حسابه بموقع التدوين المصغر ” تويتر” هذا ما كتبه الزعيم الشهيد علي عبدالله صالح في مقدمة كتاب الامامة وخطرها على وحدة اليمن للزبيري”.

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وأوضح الخوداني ان “هذا الكتاب الذي يفترض ان لايخلوا منه منزل يمني بل كان ومازال يفترض تدريسه كمقرر لطلاب المدارس”.

وأختتم الخوداني قائلا: “وكما قال صبر شاعر الثورة قال ابن ناصر صبر يامعشر الثوار شيء عندكم علم من ذي ضيع الثورة”.

جدير بالذكر أن اليمن شهدت عبر التاريخ فترات تجزئة استثنائية واقتتال وتناحر و وصاية أجنبية على مدى سنين حكم الامام منذ وطأت قدم الهادي الرسي صعدة.